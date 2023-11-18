Збірна України-U-19 поступилась Косово у кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України поступилася Косово у кваліфікаційному раунді Євро-2024 U-19.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Наступний матч українці зіграють проти Словаччини (21-го листопада).

Для виходу до еліт-раунду відбору Україні потрібно посісти у квартеті перше або друге місце. Також путівку туди отримає найкраща серед третіх команд.

Євро-2024 - U-19

Група 7, 2 тур

18 листопада

Україна U-19 - Косово U-19 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Мулікі, 0:2 - 64 Буюпі, 0:3 - 79 Мулікі, 0:4 - 90+2 Рама

Раніше Українка переграла Мальту.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!