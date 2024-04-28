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Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ

Сьогодні 19:32 767 1
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
#Ілля Ковтун, #Олег Верняєв, #Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала золоті медалі у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи-2024 зі спортивної гімнастики в італійському Ріміні.

Українську команду представляли Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.

"Синьо-жовті" за результатом фіналу набрали 255,762 бала, випередивши британських гімнастів на 0,3 бала.

Найкращий результат у вправах на перекладині показав Ковтун. Український гімнаст другий день поспіль оновив особистий рекорд у цій вправі — за програму складністю 7,0 отримав загалом 15,800 бала. Верняєв продемонстрував третій найкращий результат у цій вправі (14,833 бала).

Результати фіналу командного змагання

Зазначимо, що для України це друга перемога в історії на Євро у командному багатоборстві. Вперше таке досягнення підкорилось у 2020 році.

Ковтун друге Євро поспіль завершив виступ з трьома нагородами. Нагадаємо, що Ілля двічі в один день став чемпіоном Європи у вправах на перекладині та паралельних брусах. Окрім Ковтуна, індивідуальні нагороди медалі здобули також Верняєв (срібло у багатоборстві) та Чепурний (бронза в опорному стрибку).

Загалом, упродовж континентальної першості-2024 українці здобули 6 нагород: три золоті, дві срібні та одну бронзову.

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