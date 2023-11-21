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Збірна України-U-19 розгромила Словаччину у кваліфікації Євро-2024

Збірна України-U-19 розгромила Словаччину у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:53 252 0
Збірна України-U-19 розгромила Словаччину у кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України обіграла Словаччину у кваліфікаційному раунді Євро-2024 U-19.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Таким чином збірна України гарантувала собі вихід в еліт-раунд кваліфікації.

Євро-2024 - U-19
Група 7, 2 тур
18 листопада

Словаччина U-19 - Україна U-19 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 30 Єрмачков, 0:2 - 36 Деркач, 0:3 - 39 Михавко, 0:4  - 84 Пономаренко

Раніше Українка переграла Мальту та поступилась Косово.

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