Маскерано: Гвардіола змінив епоху

Колишній гравець Хав'єр Маскерано вважає, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола змінив футбольну епоху.

Про це повідомляє Ole.

"Жузеп змінив епоху. Його велика спадщина – не титули, а зміни, які він приніс у футбол. Сьогодні всі тренери мають зовсім інше бачення, ніж до нього. Я приїхав до Європи 2006 року.

Тоді команди не були організовані при виході в атаку, все було набагато шаблоннішим, багато залежало від креативності гравця. Сьогодні вони вміють і розпочинати атаки, і вступати у пресинг. Все змінилося, і багато в чому завдяки Гвардіолі", - сказав Маскерано.