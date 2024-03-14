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Маскерано: Гвардіола змінив епоху

Сьогодні 13:01 121 0
Маскерано: Гвардіола змінив епоху
Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Хав'єр Маскерано

Джерело - Ole.

Колишній гравець Хав'єр Маскерано вважає, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола змінив футбольну епоху.

Про це повідомляє Ole.

"Жузеп змінив епоху. Його велика спадщина – не титули, а зміни, які він приніс у футбол. Сьогодні всі тренери мають зовсім інше бачення, ніж до нього. Я приїхав до Європи 2006 року.

Тоді команди не були організовані при виході в атаку, все було набагато шаблоннішим, багато залежало від креативності гравця. Сьогодні вони вміють і розпочинати атаки, і вступати у пресинг. Все змінилося, і багато в чому завдяки Гвардіолі", - сказав Маскерано.

Нагадаємо, наразі Манчестер Сіті посідає третю сходинку в Англійській Прем'єр-лізі й відстає від першого місця на 1 бал.

У межах 28 туру АПЛ "містяни" зіграли унічию з Ліверпулем. Також нещодавно з'явилася інформація, що лідер команди Де Брейне пропустить матчі збірної через травму. 

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