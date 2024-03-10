Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1403
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Сьогодні 19:22 141
Дніпро завоював Кубок України-2024
Сьогодні 19:18 133
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Сьогодні 18:49 168
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 3309 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 1997
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 273
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 448
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 663 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 483
Прямі трансляції

Ліверпуль та Манчестер Сіті не виявили сильнішого: результати матчів 28 туру АПЛ

Сьогодні 19:44 308 0
Ліверпуль та Манчестер Сіті не виявили сильнішого: результати матчів 28 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Брайтон, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, в 28 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 10 березня

Астон Вілла - Тоттенгем 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 50 Меддісон, 0:2 - 53 Джонсон, 0:3 - 90+1 Сон Хин Мін, 0:4 - 90+5 Вернер

Брайтон - Ноттінгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Омобаміделе

Вест Гем - Бернлі 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Фофана, 0:2 - 45+1 Мавропанос (авт), 1:2 - 46 Пакета, 2:2 - 90+1 Інгс

Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Стоунс, 1:1 - 50 Макаллістер (пен)

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

Напередодні АПЛ назвала наставника "канонірів" Мікеля Артету найкращим тренером місяця.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 1997
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1403
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3309 2
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1281
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 939
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ 824
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50763
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336977 9
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48462
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360246 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34421
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11139