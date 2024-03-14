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Полісся запрошувало ван Леувена на посаду директора академії клубу

Сьогодні 12:05 67 0
Полісся запрошувало ван Леувена на посаду директора академії клубу
#Полісся, #Шахтар, #Патрік ван Леувен, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен міг стати директором академії Полісся.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нідерландцю, який має досвід роботи на цій посаді, запропонували хороші особисті умови контракту, але він відмовився.

Раніше повідомлялося, що 54-річний ван Леувен є одним з фаворитів власника Полісся Геннадія Буткевича на посаду головного тренера команди.

Напередодні Юрій Калитвинцев залишив посаду наставника житомирського клубу. Виконувати обов'язки головного тренера в Поліссі буде Сергій Шищенко.

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