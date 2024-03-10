Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1585
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Сьогодні 21:02 225
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Сьогодні 20:38 261
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Сьогодні 19:22 252
Дніпро завоював Кубок України-2024
Сьогодні 19:18 233
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Сьогодні 18:49 1385 1
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 3815 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 2749
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 300
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 502
Прямі трансляції

Полісся може призначити головним тренером ван Леувена

Сьогодні 23:27 87 0
Полісся може призначити головним тренером ван Леувена
#Юрій Калитвинцев, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Патрік ван Леувен, #Зоря Луганськ

Джерело - Sport.ua.

Колишній тренер Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен може очолити Полісся.

Про це повідомляє Sport.ua.

Повідомлялося, що житомирський клуб найближчим часом звільнить Юрія Калитвинцева.

54-річний ван Леувен є одним з фаворитів у власника Полісся Геннадія Буткевича.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року нідерландця звільнили з Шахтаря. Минулого сезону фахівець очолював Зорю, вигравши з луганцями бронзові медалі чемпіонату.

Раніше в межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Безпереможна серія житомирян налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3815 2
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1327
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 1715
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1585
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 1385 1
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 2749
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69362
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39230
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11141
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45082
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14766
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135612 1