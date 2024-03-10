Колишній тренер Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен може очолити Полісся.

Про це повідомляє Sport.ua.

Повідомлялося, що житомирський клуб найближчим часом звільнить Юрія Калитвинцева.

54-річний ван Леувен є одним з фаворитів у власника Полісся Геннадія Буткевича.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року нідерландця звільнили з Шахтаря. Минулого сезону фахівець очолював Зорю, вигравши з луганцями бронзові медалі чемпіонату.

Раніше в межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Безпереможна серія житомирян налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.