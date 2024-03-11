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Полісся підтвердило відставку Калитвинцева

Сьогодні 16:37 399 0
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
#Юрій Калитвинцев, #Полісся, #Геннадій Буткевич

Джерело - polissyafc.com.

Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев залишив свою посаду.

Про це повідомив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

"Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його. Калитвинцев — людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні й довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся.

Разом з Юрієм ми пройшли довгий і складний шлях. На його плечі впало надзвичайне навантаження. Після потрапляння в УПЛ, окрім тренувального процесу, через нього проходили численні прізвища новачків, він мав брати на себе всю відповідальність за кожного, кого він оцінював і затверджував. Так відбувалося з кожним, хто приходив та з кожним, хто йшов", - відзначив Буткевич.

Виконувати обов'язки головного тренера в Поліссі буде Сергій Шищенко. Про це офіційно оголосять у вівторок, 12 березня.

Раніше повідомлялося, що є три альтернативи Юрію Калитвинцеву на посаді головного тренера Полісся.

Нагадаємо, у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Безпереможна серія житомирців налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні клуб офіційно оголосив про перехід Василя Кравця з Дніпра-1.

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