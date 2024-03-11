Полісся підтвердило відставку Калитвинцева

Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев залишив свою посаду.

Про це повідомив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

"Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його. Калитвинцев — людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні й довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся.

Разом з Юрієм ми пройшли довгий і складний шлях. На його плечі впало надзвичайне навантаження. Після потрапляння в УПЛ, окрім тренувального процесу, через нього проходили численні прізвища новачків, він мав брати на себе всю відповідальність за кожного, кого він оцінював і затверджував. Так відбувалося з кожним, хто приходив та з кожним, хто йшов", - відзначив Буткевич.