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Мілевський розповів, як допомагав людям під час війни

Сьогодні 12:19 156 0
Мілевський розповів, як допомагав людям під час війни
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський у підкасті "Формула Волошина" розповів про свою допомогу під час повномасштабної війни.

"Коли багато заробляв, було багато грошей, я допомагав дуже багатьом людям. Коли бачив людей, які явно потребують чогось – якогось бутерброду, кави, круасану, то я допомагав і ніколи про це не говорив. Зробив – і забув.

Те ж саме зараз. Ми не афішуємо, ми допомагаємо людям, яким погано після якихось штурмів, травм, поранень. У мене є лікар знайомий – або ми направляємо туди, я раджу поїхати людям, або ми допомагаємо чим можемо, скажімо, продуктами. Надходило дуже багато пропозицій, навіть прохань, можна сказати так, я все це робив безплатно.

Скажімо, діти батьків, які на війні зараз – не знаю, чим це може допомогти, але вони просили, наприклад, якісь привітання для тих, хто зараз на фронті. Можливо, це не дуже велика допомога – просто привітати з днем народження. 15-20 секунд – мені це взагалі нічого не коштує. Я записав себе на селфі, відправив – величезна кількість подяк. За цей час таких було, не сказати, що мільйон, але разів 50-60 я вітав людей.

Знайомий зараз теж там: "Тьома, зможеш щось?" Зрозуміло, що я зараз не заробляю, як раніше, але на сигарети, на якісь подарунки перед Новим роком переслав йому гроші. Знов-таки, це чисто між нами, я не афішую все це, не викладаю. Я звик так робити весь час. Зрозуміло, що це ніхто не бачить. Насправді ми займаємося, допомагаємо та переживаємо за всіх, хто там перебуває. Я відчуваю це, як і всі люди, які тут перебувають в Україні", - сказав Мілевський.

Нагадаємо, восени 2023 року Мілевський на тлі проблем зі здоров’ям, спричинених уживанням алокголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі

Нещодавно Мілевський заявив, що був розчарований публічними розповідями Алієва про його стан, після чого ексодноклубник записав відео, в якому сказав, що більше ніколи не подасть руку Мілевському

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