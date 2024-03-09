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Я випивав певну дозу й забував про війну: Мілевський зізнався, скільки вживав алкоголю до коми

Сьогодні 18:08 Андрій Дунець 120 0
Я випивав певну дозу й забував про війну: Мілевський зізнався, скільки вживав алкоголю до коми
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський розповів, що спричинило важкий стан його здоров'я. Зокрема, зізнався, скільки вживав алкогольних напоїв.

"Міля" став гостем свіжого інтерв'ю YouTube-каналу ВОЛОШИН.

"Після початку повномасштабної війни в мене почалась депресія, яка збільшувалася з кожним місяцем. Тоді я був сам, нікого на ту мить у мене не було, це було важко. І якийсь відсоток алкоголю мене дійсно рятував.

Я випивав певну дозу й забував про війну. Грамів 300 рому або віскі на день. Це тривало місяцями, було велике накопичення і стан погіршувався", – сказав Мілевський.

Відео

Нагадаємо, восени 2023 року Мілевський на тлі проблем зі здоров'ям, спричинених уживанням алкоголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі.

Нещодавно Артем заявив, що був розчарований публічними розповідями Алієва про його стан, після чого ексодноклубник записав різке відео, в якому сказав, що більше ніколи не подасть руку Мілевському.

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