Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"

Дружба між Олександром і Артемом уже в минулому.

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв розповів, що його теплим стосункам з ексодноклубником Артемом Мілевським настав кінець.

У прямому етері свого Instagram Алієв видав емоційну промову,

"Хочу сказати одне, щоб ви всі знали. Я з Мілевським не спілкувався. Після тих слів, які він сказав, для мене ця людина більше не існує. Руку я йому не подам, ніколи. Дуже багато людей, моїх близьких, із ким я служу, їжджу на передок, кажуть мені, що якщо вони цього пі**ра побачать, це про Мілевського, вони просто розіб'ють йому пику. Я просив зробити все можливе, щоб цього не робили", – сказав Олександр.

Ці слова Алієва стали реакцією на свіже інтерв'ю Мілевського, в якому той засудив публічні заяви колишнього друга про важкий стан здоров'я Мілі.

Нагадаємо, Алієв вступив до лав ЗСУ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії, а віднедавна, як можна судити з його публікацій і слів, несе службу на передовій.

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