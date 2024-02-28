"Це дуже дурний вчинок": Мілевський прокоментував рішення Алієва розповісти про стан його здоров'я

Олександр не узгоджував з Артемом свої заяви минулої осені

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський розповів, що його не потішили публічні заяви друга та ексодноклубника Олександр Алієва минулої осені, коли той публічно заявив про важкий стан здоров'я Мілі.

Ексфорвард збірної України поділився своїм поглядом на ситуацію в Instagram-анонсі до більш детальної розповіді про власні проблеми.

"Саша Алієв розповів, що я перебував у комі? Якщо вже Алієв розповів всю цю історію в пресу... Я думаю, це дуже дурний вчинок із його боку. Тому що... Я вже можу зараз говорити, але я не збирався нікому це розповідати, умовно кажучи. Це моя ситуація, і про це знали спочатку, буквально, лічені люди. Але оскільки він розповів усім направо і наліво, що я в комі, то мені доведеться розповісти цю історію", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, днями Артем також розповів, як йому вдається утримуватися від вживання алкоголю.

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