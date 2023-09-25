Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані

Екснападник Динамо та збірної України Артем Мілевський погодився лягти до лікарні, де перебуває вже 5 днів.

Про це розповів товариш футболіста Олександр Алієв в Instagram.

"Слава Богу, вдалось покласти Мілевського до лікарні. Він вже протягом 5 днів там.

Стан його, звісно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються. Хочу висловити велику вдячність київському Динамо та Ігорю Суркісу. Він повністю взяв на себе всі видатки.

Я буду повідомляти, як складатиметься ситуація. Я постійно заїжджаю до Артема у лікарню і навідую його", – розповів Алієв.