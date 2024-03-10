Баєр прийме Вольфсбург: розклад матчів Бундесліги на 10 березня

Сьогодні, 10 березня, відбудеться три матчі 25-го туру німецької Бундесліги.
У цих матчах, зокрема, Баєр прийме Вольфсбург, а Айнтрахт зіграє проти Гоффенгайма.
Розклад матчів 25-го туру німецької Бундесліги на 10 березня:
- 16:30 Бохум - Фрайбург
- 18:30 Айнтрахт Франкфурт - Гоффенгайм
- 20:30 Баєр Леверкузен - Вольфсбург
Напередодні Баварія декласувала Майнц, а Боруссія Дортмунд переграла Вердер.
Також нападник мюнхенців Гаррі Кейн встановив новий рекорд за кількістю хет-триків у своєму дебютному сезоні в Бундеслізі.
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