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Кейн встановив чергове досягнення в Бундеслізі

Сьогодні 01:24 112 0
Кейн встановив чергове досягнення в Бундеслізі
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гаррі Кейн

Джерело - Твіттер OptaFranz.

Нападник Баварії Гаррі Кейн встановив новий рекорд за кількістю хет-триків у своєму дебютному сезоні в Бундеслізі. 

Відповідну статистику наводить портал OptaFranz. 

Хет-трик у ворота Майнца став для англійця четвертим у поточному сезоні чемпіонату Німеччини. До Кейна ще нікому не вдавалося відзначитися такою кількістю хет-триків у своїй дебютній кампанії в Бундеслізі. 

Наразі в активі Гаррі 30 голів у 25 турах. У нього є ще 9 матчів, аби побити рекорд Уве Зелера, який за весь сезон-1963/64 забив стільки ж м’ячів. 

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо Кейн оформив переможний дубль. Завдяки цьому 30-річний форвард наблизився до рекорду Вейна Руні

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