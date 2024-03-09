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Баварія декласувала Майнц, Боруссія Д переграла Вердер: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 21:58 117 0
Баварія декласувала Майнц, Боруссія Д переграла Вердер: результати матчів Бундесліги
#Аугсбург, #Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Кельн, #Майнц, #РБ Лейпциг, #Дармштадт, #Гайденгайм

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, відбулося 5 матчів у 25 турі німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 9 березня

Аугсбург - Гайденгайм 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 22 Гауелеу

Баварія - Майнц 8:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 13 Кейн, 2:0 - 20 Горецка, 2:1 - 31 Амірі, 3:1 - 45+7 Кейн, 4:1 - 47 Мюллер, 5:1 - 61 Мусіала, 6:1 - 66 Гнабрі, 7:1 - 70 Кейн, 8:1 - 90+2 Горецка

Боруссія Менхенгладбах - Кельн 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Аліду, 1:1 - 32 Онора, 1:2 - 64 Аліду, 2:2 - 71 Гак, 3:2 - 73 Гак, 3:3 - 79 Даунс

РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 автогол Ішервуд, 2:0 - 50 Баумгартнер

Вердер - Боруссія Дортмунд 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Мален, 0:2 - 38 Санчо, 1:2 - 70 Нджінма

Раніше Штутгарт упевнено здолав берлінський Уніон.

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