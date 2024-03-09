Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 березня, відбулося 5 матчів у 25 турі німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 9 березня
Аугсбург - Гайденгайм 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 22 Гауелеу
Баварія - Майнц 8:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 13 Кейн, 2:0 - 20 Горецка, 2:1 - 31 Амірі, 3:1 - 45+7 Кейн, 4:1 - 47 Мюллер, 5:1 - 61 Мусіала, 6:1 - 66 Гнабрі, 7:1 - 70 Кейн, 8:1 - 90+2 Горецка
Боруссія Менхенгладбах - Кельн 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Аліду, 1:1 - 32 Онора, 1:2 - 64 Аліду, 2:2 - 71 Гак, 3:2 - 73 Гак, 3:3 - 79 Даунс
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 автогол Ішервуд, 2:0 - 50 Баумгартнер
Вердер - Боруссія Дортмунд 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Мален, 0:2 - 38 Санчо, 1:2 - 70 Нджінма
Раніше Штутгарт упевнено здолав берлінський Уніон.
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