﻿Наполі - Торіно 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 28 туру італійської Серії А Наполі не зміг утримати перемогу над Торіно.
Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 8 березня
Голи: 1:0 - 61' Кварацхелія, 1:1 - 64' Санабрія.
Наполі продовжує йти на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи 44 очки. Торіно залишився десятим із 38 очками.
Раніше агент Кварацхелії назвав умову від'їзду свого клієнта з Неаполя.
Нагадаємо, в попередньому турі "партенопейці" перемогли Ювентус.
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