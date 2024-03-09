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﻿Наполі - Торіно 1:1: огляд матчу

Сьогодні 11:55 89 0
﻿Наполі - Торіно 1:1: огляд матчу
#Наполі, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 28 туру італійської Серії А Наполі не зміг утримати перемогу над Торіно.

Чемпіонат Італії - Серія А 
28 тур, 8 березня

Наполі - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61' Кварацхелія, 1:1 - 64' Санабрія.

Наполі продовжує йти на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи 44 очки. Торіно залишився десятим із 38 очками.

Раніше агент Кварацхелії назвав умову від'їзду свого клієнта з Неаполя.

Нагадаємо, в попередньому турі "партенопейці" перемогли Ювентус.

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