Джерело - gazzetta.it.
Вінгер Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелія влітку може змінити клуб.
Про це повідомив агент гравця Мамука Джугелі.
"Ми ведемо переговори з клубом. Подивимося, що буде далі.
Він піде, якщо Наполі отримає пропозицію, від якої не зможе відмовитися. Не можу говорити про конкретну суму, бо це оцінки Ауреліо де Лаурентіса (президент Наполі - прим). Все буде зрозуміло наприкінці травня", — сказав Джугелі.
Кварацхелія перейшов у Наполі влітку 2022 року з Динамо Батумі за 10 млн євро. У поточному сезоні вінгер забив 9 голів та віддав 5 результативних передач у 35 матчах.
Раніше повідомлялося, що 23-річним грузином цікавиться Манчестер Сіті.