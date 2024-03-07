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Агент Кварацхелії назвав умову відходу вінгера з Наполі

Сьогодні 16:57 118 0
Агент Кварацхелії назвав умову відходу вінгера з Наполі
#Наполі, #Футбольні трансфери, #Хвіча Кварацхелія

Джерело - gazzetta.it.

Вінгер Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелія влітку може змінити клуб.

Про це повідомив агент гравця Мамука Джугелі.

"Ми ведемо переговори з клубом. Подивимося, що буде далі.

Він піде, якщо Наполі отримає пропозицію, від якої не зможе відмовитися. Не можу говорити про конкретну суму, бо це оцінки Ауреліо де Лаурентіса (президент Наполі - прим). Все буде зрозуміло наприкінці травня", — сказав Джугелі.

Кварацхелія перейшов у Наполі влітку 2022 року з Динамо Батумі за 10 млн євро. У поточному сезоні вінгер забив 9 голів та віддав 5 результативних передач у 35 матчах. 

Раніше повідомлялося, що 23-річним грузином цікавиться Манчестер Сіті.

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