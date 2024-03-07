Вінгер Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелія влітку може змінити клуб.

Про це повідомив агент гравця Мамука Джугелі.

"Ми ведемо переговори з клубом. Подивимося, що буде далі.

Він піде, якщо Наполі отримає пропозицію, від якої не зможе відмовитися. Не можу говорити про конкретну суму, бо це оцінки Ауреліо де Лаурентіса (президент Наполі - прим). Все буде зрозуміло наприкінці травня", — сказав Джугелі.