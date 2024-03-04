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Наполі - Ювентус 2:1: огляд матчу

Сьогодні 07:58 123 0
Наполі - Ювентус 2:1: огляд матчу
#Наполі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Наполі обіграв Ювентус у 27 турі італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 3 березня

Наполі - Ювентус 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Кварацхелія, 1:1 - 81 К'єза, 2:1 - 88 Распадорі

Після поразки туринський клуб (57 очок)  залишився на другому місці в чемпіонаті Італії, відставання від лідера Інтера складає 12 балів. Наполі (43 пункти) піднявся на сьому позицію.

У наступному турі Серії А Ювентус 10 березня прийме Аталанту, а Наполі 8 березня вдома зіграє проти Торіно.

Нагадаємо, напередодні в цьому турі Рома на виїзді розгромила Монцу.

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