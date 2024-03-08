Джерело - Чемпіон.
У межах 25 туру французької Ліги 1 відбудеться один матч.
Зокрема, Ніцца прийматиме Монпельє.
Розклад матчів 25 туру французької Ліги 1 на 8 березня:
- 22:00 Ніцца - Монпельє
Нагадаємо, що Ніцца наразі посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Відставання від третього місця, яке гарантує груповий етап Ліги чемпіонів, складає 2 очки.
Монпельє знаходиться на 16-й сходинці, яка передбачає поєдинок плей-оф за збереження прописки в Лізі 1.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!