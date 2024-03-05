Брайтон повісив цінник на Де Дзербі

Джерело - sport.ua.
Брайтон визначився з розміром компенсації, яку мають заплатити клуби за Роберто Де Дзербі, якщо захочуть запросити фахівця.
Про це повідомляє The Telegraph.
Командам доведеться віддати 12 мільйонів фунтів стерлінгів за 44-річного італійського фахівця.
Контракт Роберто з англійським клубом розрахований до літа 2026 року. Він тренує англійську команду з 2022 року, куди перейшов із донецького Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Де Дзербі виявляють Челсі та Барселона.
Напередодні Роберто Де Дзербі заявив, що зосереджений на роботі в англійському клубі.