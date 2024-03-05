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Брайтон повісив цінник на Де Дзербі

Контракт розрахований до літа 2026 року
Сьогодні 21:32 156 0
Брайтон повісив цінник на Де Дзербі
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Брайтон визначився з розміром компенсації, яку мають заплатити клуби за Роберто Де Дзербі, якщо захочуть запросити фахівця.

Про це повідомляє The Telegraph.

Командам доведеться віддати 12 мільйонів фунтів стерлінгів за 44-річного італійського фахівця.

Контракт Роберто з англійським клубом розрахований до літа 2026 року. Він тренує англійську команду з 2022 року, куди перейшов із донецького Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Де Дзербі виявляють Челсі та Барселона.

Напередодні Роберто Де Дзербі заявив, що зосереджений на роботі в англійському клубі.

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