Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:13 439
Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:58 400
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 925
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги
Вчора 23:59 654
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро
Вчора 23:21 509
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
Вчора 20:20 1319
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Вчора 17:55 551
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами
Вчора 17:24 6500
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Вчора 17:05 352
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Вчора 16:22 836
Прямі трансляції

Барселона відмовилась платити відступні за Де Дзербі

Італієць намагається домовитися з Брайтоном
Сьогодні 12:17 164 0
Барселона відмовилась платити відступні за Де Дзербі
#Барселона, #Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.es.

Іспанська Барселона продовжує шукати заміну головного тренеру Хаві, який покине клуб влітку.

Про це повідомляє Sport.es.

Одним із претендентів є італійський наставник Брайтона Роберто Де Дзербі. Однак у його контракті прописані відступні. У зв'язку із чи Барселоні доведеться заплатити близько 15 млн євро за перехід тренера, але каталонський клуб, який має фінансові складнощі, не готовий робити цього.

Де Дзербі ознайомлений із ситуацією та намагається домовитися з керівництвом Брайтона, щоб зменшитися суму відступних.

Відзначимо, що італійський тренер у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до літа 2026-го.

Раніше повідомлялося, що екстренер Баварії може очолити іспанський клуб.

Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону з посади головного тренера Барселони піде Хаві Ернандес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу 1319
Евертону повернули 4 очки в АПЛ Евертону повернули 4 очки в АПЛ 836
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами 6500
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 44132
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4660
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги 925
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318099
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21517
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10960
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5244
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5344 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50323