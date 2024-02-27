Барселона відмовилась платити відступні за Де Дзербі

Італієць намагається домовитися з Брайтоном

Іспанська Барселона продовжує шукати заміну головного тренеру Хаві, який покине клуб влітку.

Про це повідомляє Sport.es.

Одним із претендентів є італійський наставник Брайтона Роберто Де Дзербі. Однак у його контракті прописані відступні. У зв'язку із чи Барселоні доведеться заплатити близько 15 млн євро за перехід тренера, але каталонський клуб, який має фінансові складнощі, не готовий робити цього.

Де Дзербі ознайомлений із ситуацією та намагається домовитися з керівництвом Брайтона, щоб зменшитися суму відступних.

Відзначимо, що італійський тренер у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до літа 2026-го.

Раніше повідомлялося, що екстренер Баварії може очолити іспанський клуб.

Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону з посади головного тренера Барселони піде Хаві Ернандес.