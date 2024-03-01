Де Дзербі: Я на 100% зосереджений на Брайтоні

Де Дзербі прокоментував трансферні чутки

Джерело - Fabrizio Romano.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі зосереджений на роботі в англійському клубі.

Про це повідомив "коуч" на пресконференції.

"У мене в голові тільки Брайтон. Я ще нічого не вирішив і у мене тут контракт. Я хотів би завершити сезон найкращим чином з нашими молодими гравцями. Я на 100% зосереджений на Брайтоні", - сказав Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що фахівець зацікавив Челсі та Барселону. Водночас іспанці відмовились сплачувати відступні за перехід наставника.

Відзначимо, що італійський тренер у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до літа 2026-го.

Наразі Брайтон йде сьомим в АПЛ, з 39 очками в активі. Наступний матч команда зіграє проти Фулгема у суботу, 2 березня.