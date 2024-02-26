Де Дзербі може очолити Челсі Мудрика

У Челсі обдумують зміну головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Челсі влітку може змінити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

"Сині" стежать за роботою головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі. Фахівець може очолити клуб наступного сезону.

Наразі Челсі займає 11 місце в АПЛ, водночас Брайтон йде на сьомій позиції.

Відзначимо, що італійський тренер Роберто Де Дзербі у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з Брайтоном розрахований до літа 2026-го.

Напередодні Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги.