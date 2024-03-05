Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал виграв з рахунком 6:0 у матчі 27-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед і забив 301 гол у чемпіонаті Англії під керівництвом Мікеля Артети.

Для цього іспанському спеціалісту знадобився 161 матч. Пепу Гвардіолі було потрібно 120 матчів, Юргену Клоппу - 142, а Мануелю Пеллегріні - 149.

Шеффілд Юнайтед займає останнє місце в АПЛ та має 13 очок. В Арсенала 58 очок і третя позиція.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко цей матч пропустив. Він відновлюється після травми.