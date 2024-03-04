Арсенал без Зінченка знищив Шеффілд Юнайтед в 27 турі АПЛ

Українець пропустив матч через травму

Джерело - Чемпіон.

4 березня в 27 турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал на виїзді здобув перемогу над Шеффілд Юнайтед.

Гра завершилася з рахунком 6:0. Український захисник канонірів Олександр Зінченко пропустив матч через травму.

Арсенал після зіграного матчу перебуває на третьому місці (61 бал). Шеффілд Юнайтед залишився на останній сходинці в турнірній таблиці АПЛ (13 очок)

Чемпіонат Англії - АПЛ

27 тур, 4 березня

Шеффілд Юнайтед - Арсенал 0:6 (0:5)

Голи: 0:1 - 5 Едегор, 0:2 - 13 Богл (авт), 0:3 - 15 Мартінеллі, 0:4 - 25 Гаверц, 0:5 - 39 Райс, 0:6 - 58 Вайт

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Манчестер Юнайтед можуть поборотися з Міланом за нападника Болоньї.

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