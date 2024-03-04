Мар'ян раніше грав за Рух

Джерело - Чемпіон.

Лівий Берег оформив перехід півзахисника Мар’яна Мисика.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Мисик виступав у складі донецького Металурга, Сталі з Кам’янського, Ворскли та Вереса, сьогодні став вільним агентом після відходу з Руху. У складі київського клубу Мисик взяв собі 7-й ігровий номер.

Раніше Лівий Берег підписав воротаря та капітана тернопільської Ниви Максима Механіва. Також до складу претендента на підвищення у класі приєдналися захисники Олег Соколов, Сідней Сілва Сантос та півзахисник Максим Сердюк.