Рух розірвав контракт із півзахисником

Півзахисник футбольного клубу Рух Мар’ян Мисик став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін. За інформацією sport.ua, хавбек перейде в клуб Першої ліги - Лівий берег.

Відзначимо, що Мисик став гравцем львів'ян у грудні 2019 року. За цей період півзахисник провів за "жовто-чорних" 72 матчі, забивши 1 гол та віддавши 8 результативних передач. У поточному сезоні він відіграв три матчі в усіх турнірах, в яких зробив 1 асист.

Нагадаємо, Рух у 19 турі УПЛ на виїзді мінімально обіграв Колос. Єдиний гол у матчі забив Олексій Сич. Наступний матч команда зіграє проти Дніпра-1 у п'ятницю, 8 березня.