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Рух розірвав контракт із півзахисником

Сьогодні 10:36 151 0
Рух розірвав контракт із півзахисником
#Рух Львів, #Футбольні трансфери

Джерело - fcruhlviv.com.

Півзахисник футбольного клубу Рух Мар’ян Мисик став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін. За інформацією sport.ua, хавбек перейде в клуб Першої ліги - Лівий берег.

Відзначимо, що Мисик став гравцем львів'ян у грудні 2019 року. За цей період півзахисник провів за "жовто-чорних" 72 матчі, забивши 1 гол та віддавши 8 результативних передач. У поточному сезоні він відіграв три матчі в усіх турнірах, в яких зробив 1 асист.

Нагадаємо, Рух у 19 турі УПЛ на виїзді мінімально обіграв Колос. Єдиний гол у матчі забив Олексій Сич. Наступний матч команда зіграє проти Дніпра-1 у п'ятницю, 8 березня.

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