Лівий берег підписав капітана тернопільської Ниви

Джерело - fcnyva.com.
Тернопільська Нива оголосила про відхід воротаря та капітана команди Максима Механіва.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Механів виступав за Ниву з 2016 року. За цей період разом з командою пройшов шлях з аматорів до першої ліги.
Він провів 155 офіційних матчів за команду, з яких 9 матчів були зіграні ще в аматорській лізі України, а решта 146 у Кубку України, другій та першій лізі
Наступним клубом Максима стане Лівий Берег, який боротиметься у "Чемпіонській" групі першої ліги за вихід в УПЛ.
Нагадаємо, Нива запланувала десять спарингів.