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Лівий берег підписав капітана тернопільської Ниви

Голкіпер покинув Ниву
Сьогодні 11:14 224 0
Лівий берег підписав капітана тернопільської Ниви
#Лівий берег, #Нива Тернопіль, #Футбольні трансфери

Джерело - fcnyva.com.

Тернопільська Нива оголосила про відхід воротаря та капітана команди Максима Механіва.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Механів виступав за Ниву з 2016 року. За цей період разом з командою пройшов шлях з аматорів до першої ліги.

Він провів 155 офіційних матчів за команду, з яких 9 матчів були зіграні ще в аматорській лізі України, а решта 146 у Кубку України, другій та першій лізі

Наступним клубом Максима стане Лівий Берег, який боротиметься у "Чемпіонській" групі першої ліги за вихід в УПЛ.

Нагадаємо, Нива запланувала десять спарингів.

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