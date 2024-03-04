Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, в межах 27 туру Серії А відбудеться 1 матч.

Зокрема, Дженоа Руслана Малиновського зіграє з лідером чемпіонату Інтером.

Розклад матчів 27 туру італійської Серії А на 4 березня:

21:45 Інтер - Дженоа

Нагадаємо, що Малиновський в цьому сезоні провів за Дженоа 25 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця із клубом чинний до 30 червня 2027 року;

Напередодні Рома розібралася з Монцою, а Мілан на виїзді здолав Лаціо. Також Наполі переміг Ювентус.