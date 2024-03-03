Наполі переміг Ювентус, Болонья здолала Аталанту: результати матчів 27 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

3 березня у 27 турі італійської Серії А відбулося п'ять матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А

27 тур, 3 березня

Верона - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Свідерський

Емполі - Кальярі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Янкто

Українець Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі Емполі та був замінений на 72 хвилині зустрічі.

Фрозіноне - Лечче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Шеддіра, 1:1 - 61 Крстович (пен)

Аталанта - Болонья 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Лукман, 1:1 - 57 Зіркзе, 1:2 - 61 Фергюсон

Наполі - Ювентус 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Кварацхелія, 1:1 - 81 К'єза, 2:1 - 88 Распадорі

Нагадаємо, напередодні в цьому турі Рома на виїзді розгромила Монцу.

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