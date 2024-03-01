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Мілан вирвав перемогу в Лаціо у 27 турі Серії А

У складі Лаціо було вилучено трьох гравців
Вчора 23:46 123 0
Мілан вирвав перемогу в Лаціо у 27 турі Серії А
#Лаціо, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у 27 турі італійської Серії А Мілан на виїзді здолав Лаціо.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Окафор, який відзначився на 88 хвилині зустрічі. Відзначимо, що Лаціо з 57 хвилини грав у меншості - друге попередження отримав Пеллегріні. У компенсовані хвилини матчу Гендузі та Марушич отримали червоні картки  й Лаціо догравав у вісьмох.

Мілан втримує третє місце у турнірній таблиці ліги, маючи 56 очок. Лаціо залишився на восьмому місці у Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А 
27 тур, 1 березня

Лаціо - Мілан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Окафор

Раніше повідомлялось, що керівництво міланського клубу готове розглянути пропозиції щодо Рафаеля.

Нагадаємо, Мілан готує нову угоду для Ернандеса.

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