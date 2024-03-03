Ланс розгромив Ліон, Тулуза перемогла Ніццу: результати матчів 24 туру Ліги 1

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3 березня у 24-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

24 тур, 3 березня

Тулуза - Ніцца 2:1 (1:0)

Голи: 0:1 - 8 Моффі, 1:1 - 1:1 - 65 Даллінга, 2:1 - 69 Гбоо

Брест - Гавр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Ле-Мелу

Монпельє - Страсбур 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Діарра, 1:1 - 71 Норден, 162- 83 Емега, 2:2 - 87 Норден

Нант - Мец 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мікаутадзе, 0:2 - 60 Юдоль

Ренн - Лор'ян 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Бамба, 0:2 - 90 Крупі, 1:2 - 90+4 Гуірі

Ліон - Ланс 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Сотока, 0:2 - Вахі 53, 0:3 - 83 Данзо

Нагадаємо, в центральному матчі туру ПСЖ на виїзді зіграв унічию з Монако.