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Монако та ПСЖ не виявили сильнішого в 24 турі Ліги 1

Команди завершили гру без забитих голів
Вчора 23:59 102 0
Монако та ПСЖ не виявили сильнішого в 24 турі Ліги 1
#Монако, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у 24 турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді зіграв внічию з Монако.

Матч завершився з рахунком 0:0. Відзначимо, що на 25 хвилині гри Бен Єддер забив гол у ворота ПСЖ, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано. 

Після зіграного матчу ПСЖ впевнено втримує лідерство у Лізі 1, випереджаючи Брест (має одну гру у запасі) на 12 очок. Монако з 42 очками перебуває на третьому місці у турнірній таблиці ліги.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
24 тур, 1 березня

Монако - ПСЖ 0:0

Нагадаємо, що ПСЖ продовжує шукати заміну Кіліану Мбаппе та хоче підписати Рафаеля Леау.

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон не намагався переконати Мбаппе залишитися в ПСЖ.

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