Головне
Костюк вийшла у фінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:23 949
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Бултер
Сьогодні 13:11 238
Проценко та Дорощук поборються за медалі в останній день чемпіонату світу в приміщенні
Сьогодні 12:20 171
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул
Сьогодні 11:15 4153 1
Костюк - Бултер: відомо, який канал покаже фінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 10:30 476
Костюк зіграє проти Бултер у фіналі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 10:01 486
Суддя не зарахував гол Реала на останніх секундах матчу з Валенсією
Сьогодні 09:59 381
Леброн став першим гравцем, який набрав 40 000 очок у НБА
Сьогодні 09:44 239
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
Сьогодні 09:03 636
Калініна поступилася китаянці Ван у півфіналі турніру в США
Сьогодні 00:40 553
Прямі трансляції

Дніпро-1 та Оболонь оголосили стартові склади на матч 19 туру УПЛ

Сьогодні 12:39 129 0
Дніпро-1 та Оболонь оголосили стартові склади на матч 19 туру УПЛ
#Оболонь, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Оболонь та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами команд на матч 19 туру УПЛ.

Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом на Оболонь Арені в столиці України.

Стартові склади команд:

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Трисьо, Косовський, Черненко, Суханов, Слободян, Мединський, Краснопір

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Вишневський, Дубко, Карась, Тарануха, Хапорожець, Вовкун, Мороз

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов, Сарапій, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Очеретько, Філіппов

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Баденко, Авраменко, Мельниченко, Ківінда, Пасіч, Гаджиєв

Напередодні Динамо мінімально обіграло Чорноморець. Також Рух виявився сильнішим за Колос.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул 4153 1
Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України 6003
Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 7228
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів 6698
Харлан завоювала бронзу Кубку світу Харлан завоювала бронзу Кубку світу 5367 1
Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики 9764
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44904
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35559
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19955 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29655
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116871
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46747 1