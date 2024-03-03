Джерело - Чемпіон.

Оболонь та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами команд на матч 19 туру УПЛ.

Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом на Оболонь Арені в столиці України.

Стартові склади команд:

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Трисьо, Косовський, Черненко, Суханов, Слободян, Мединський, Краснопір

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Вишневський, Дубко, Карась, Тарануха, Хапорожець, Вовкун, Мороз

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов, Сарапій, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Очеретько, Філіппов

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Баденко, Авраменко, Мельниченко, Ківінда, Пасіч, Гаджиєв

Напередодні Динамо мінімально обіграло Чорноморець. Також Рух виявився сильнішим за Колос.