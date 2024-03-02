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Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів

Сьогодні 18:37 118 0
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів
Фото - Динамо Київ
#Динамо Київ, #Чорноморець, #володимир шепелєв

Джерело - Чемпіонат.

У матчі Української прем'єр-ліги київське Динамо мінімально переграло одеський Чорноморець - 1:0.

Єдиним голом відзначився півзахисник столичної команди Володимир Шепелєв.

УПЛ, 19-й тур. Київ, "Динамо імені В. Лобановського"

2 березня

Динамо Київ – Чорноморець 1:0

Гол: Шепелєв 37

Динамо: Бущан – Караваєв (Тимчик 89), Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин (Беніто 89), Шепелєв (Андрієвський 75), Шаперенко, Кабаєв – Ванат (Супряга 75)

Чорноморець: Варакута – Брагару, Гучек, Салюк, Бойчук – Васильєв (Іпалібо 75) – Штогрін, Авагімня, Кузик (Присяжнюк 89), Бадібанга – Ієде (Гомес 75)

Попередження: Бражко 26, Кабаєв 36 – Гомес 77

На цій грі на декількох центральних секторах стадіону були присутні глядачі. Раніше Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із вболівальниками.

Усі квитики на матч проти одеситів були продані за добу.

Нещодавно стало відомо, що  гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.

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