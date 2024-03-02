Джерело - Чемпіон.

Лівіський Рух переміг Колос із Ковалівки (1:0) у матчі Української Прем'єр-ліги.

За гостей відзначився Олексій Сич, цей гол став єдиним у матчі.

Чемпіонат України - УПЛ, 19-й тур.

Ковалівка, стадіон "Колос"

2 березня

Колос - Рух 0:1

Гол: Сич 3

Колос: Фесюн - Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич (Гусол 85), Богданов, Демченко, Дієго (Велетень 55), Тотовицький (Ільїн 65), Топалов (Безбородько 65), Паулаускас (Салабай 85).

Головний тренер: Ярослав Вишняк.

Рух: Ледвій - Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес (Руніч 56), Пастух, Квасниця (Притула 56 - Холод 90+2), Плюман (Лях 68), Климчук (Карабін 68).

Головний тренер: Віталій Пономарьов.

Попередження: Підгурський 70, Богданов 75, Цуріков 82, Ільїн 87.

Сьогодні в іншому матчі туру київське Динамо мінімально здолало Чорноморець.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!