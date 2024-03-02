Джерело - Чемпіон.
Лівіський Рух переміг Колос із Ковалівки (1:0) у матчі Української Прем'єр-ліги.
За гостей відзначився Олексій Сич, цей гол став єдиним у матчі.
Чемпіонат України - УПЛ, 19-й тур.
Ковалівка, стадіон "Колос"
2 березня
Колос - Рух 0:1
Гол: Сич 3
Колос: Фесюн - Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич (Гусол 85), Богданов, Демченко, Дієго (Велетень 55), Тотовицький (Ільїн 65), Топалов (Безбородько 65), Паулаускас (Салабай 85).
Головний тренер: Ярослав Вишняк.
Рух: Ледвій - Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес (Руніч 56), Пастух, Квасниця (Притула 56 - Холод 90+2), Плюман (Лях 68), Климчук (Карабін 68).
Головний тренер: Віталій Пономарьов.
Попередження: Підгурський 70, Богданов 75, Цуріков 82, Ільїн 87.
Сьогодні в іншому матчі туру київське Динамо мінімально здолало Чорноморець.
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