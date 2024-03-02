У Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря готова розглянути пропозицію щодо трансляції матчів клубу на UPL TV.
Про це повідомив президент луганського клубу Євген Геллер в інтерв'ю ТаТоТаке.
"Ми відкриті до пропозицій телепулу. Дайте пропозицію, щоб ми розуміли. Там 13 клубів зібралися, але нас не було. І там так – Кривбас то в телепулі, то ні. Рух теж.
Дайте нам пропозицію, ми її порівняємо з тим, що в нас є зараз. І якщо вона хоча б така ж, то ми погодимося. Ми можемо обговорити це з Динамо та СК Дніпро-1, але кожен ухвалить рішення сам. Але ми завжди обговорюємо", – сказав Геллер.
Раніше Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV. Дніпро-1, Динамо та Зоря відмовляються заходити в телепул, продовжуючи співпрацю з 1+1.
Нагадаємо, у першому матчі після нового року Зоря в УПЛ перемогла полтавську Ворсклу (1:0). Свій наступний матч луганці зіграють проти Олександрії в неділю, 3 березня.