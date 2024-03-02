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У Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ

Євген Геллер прокоментував єдиний телепул в УПЛ
Сьогодні 11:17 144 0
У Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря готова розглянути пропозицію щодо трансляції матчів клубу на UPL TV.

Про це повідомив президент луганського клубу Євген Геллер в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Ми відкриті до пропозицій телепулу. Дайте пропозицію, щоб ми розуміли. Там 13 клубів зібралися, але нас не було. І там так – Кривбас то в телепулі, то ні. Рух теж.

Дайте нам пропозицію, ми її порівняємо з тим, що в нас є зараз. І якщо вона хоча б така ж, то ми погодимося. Ми можемо обговорити це з Динамо та СК Дніпро-1, але кожен ухвалить рішення сам. Але ми завжди обговорюємо", – сказав Геллер.

Раніше Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV. Дніпро-1, Динамо та Зоря відмовляються заходити в телепул, продовжуючи співпрацю з 1+1.

Нагадаємо, у першому матчі після нового року Зоря в УПЛ перемогла полтавську Ворсклу (1:0). Свій наступний матч луганці зіграють проти Олександрії в неділю, 3 березня.

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