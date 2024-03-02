У Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ

Зоря готова розглянути пропозицію щодо трансляції матчів клубу на UPL TV.

Про це повідомив президент луганського клубу Євген Геллер в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Ми відкриті до пропозицій телепулу. Дайте пропозицію, щоб ми розуміли. Там 13 клубів зібралися, але нас не було. І там так – Кривбас то в телепулі, то ні. Рух теж.

Дайте нам пропозицію, ми її порівняємо з тим, що в нас є зараз. І якщо вона хоча б така ж, то ми погодимося. Ми можемо обговорити це з Динамо та СК Дніпро-1, але кожен ухвалить рішення сам. Але ми завжди обговорюємо", – сказав Геллер.