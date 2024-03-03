Джерело - Чемпіон.
Інтер планує підписати новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинна угода, яка розрахована до 2025 року, може бути продовжена до 2027-го.
Також Індзагі отримає підвищення заробітної плати в Інтері.
🚨 Excl. - #Inter are planning Simone #Inzaghi’s contract extension until 2027 with an increase in salary. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2024
Раніше повідомлялося, що керівництво "нерадзуррі" задоволене роботою італійського тренера.
Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із 12-очковим відривом від Ювентуса.