Інтер планує підписати новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода, яка розрахована до 2025 року, може бути продовжена до 2027-го.

Також Індзагі отримає підвищення заробітної плати в Інтері.

🚨 Excl. - #Inter are planning Simone #Inzaghi’s contract extension until 2027 with an increase in salary. #transfers