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Інтер планує підписати новий контракт з Індзагі

Чинна угода з італійським фахівцем розрахована до 2025 року
Сьогодні 11:55 149 0
Інтер планує підписати новий контракт з Індзагі
Фото: Getty Images
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - Чемпіон.

Інтер планує підписати новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода, яка розрахована до 2025 року, може бути продовжена до 2027-го.

Також Індзагі отримає підвищення заробітної плати в Інтері.

Раніше повідомлялося, що керівництво "нерадзуррі" задоволене роботою італійського тренера.

Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із 12-очковим відривом від Ювентуса.

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