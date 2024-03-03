Чинна угода з італійським фахівцем розрахована до 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Інтер планує підписати новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода, яка розрахована до 2025 року, може бути продовжена до 2027-го.

Також Індзагі отримає підвищення заробітної плати в Інтері.

🚨 Excl. - #Inter are planning Simone #Inzaghi’s contract extension until 2027 with an increase in salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2024

Раніше повідомлялося, що керівництво "нерадзуррі" задоволене роботою італійського тренера.

Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із 12-очковим відривом від Ювентуса.