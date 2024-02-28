Джерело - Чемпіон.
Інтер має намір розпочати переговори про новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.
Про це заявив спортивний директор клубу Беппе Маротта.
Керівництво "нерадзуррі" задоволене роботою Індзагі та планують пролонгувати з ним угоду про співпрацю.
Чинний контракт Сімоне з Інтером розрахований до 2025 року.
⚫️🔵 Inter CEO Marotta confirms plan to open talks over new deal for Simone Inzaghi: “We love Simone and obviously we want to continue with him, we will open negotiations at the right moment”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2024
“His deal expires in 2025 but he’s happy here and we’re very happy with Simone’s job”. pic.twitter.com/ozrO4NxPdg
Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із дев'ятиочковим відривом від другого Ювентуса.
Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у запрошені Сімоне Індзагі замість Почеттіно.
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