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Інтер має намір підписати новий контракт з Індзагі

Спортивний директор "нерадзуррі" розповів про продовження угоди з Індзагі
Сьогодні 22:39 73 0
Інтер має намір підписати новий контракт з Індзагі
Фото: Getty Images
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - Чемпіон.

Інтер має намір розпочати переговори про новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це заявив спортивний директор клубу Беппе Маротта.

Керівництво "нерадзуррі" задоволене роботою Індзагі та планують пролонгувати з ним угоду про співпрацю.

Чинний контракт Сімоне з Інтером розрахований до 2025 року.

Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із дев'ятиочковим відривом від другого Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у запрошені Сімоне Індзагі замість Почеттіно.

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