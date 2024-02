Інтер має намір розпочати переговори про новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це заявив спортивний директор клубу Беппе Маротта.

Керівництво "нерадзуррі" задоволене роботою Індзагі та планують пролонгувати з ним угоду про співпрацю.

Чинний контракт Сімоне з Інтером розрахований до 2025 року.

⚫️🔵 Inter CEO Marotta confirms plan to open talks over new deal for Simone Inzaghi: “We love Simone and obviously we want to continue with him, we will open negotiations at the right moment”.



“His deal expires in 2025 but he’s happy here and we’re very happy with Simone’s job”. pic.twitter.com/ozrO4NxPdg