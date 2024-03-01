Інгулець здолав СК Полтава в спарингу

Команди інтенсивно готуються до другої частини сезону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, Інгулець святкував домашню перемогу над СК Полтава у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Інгульця. У складі команди Владислава Лупашка голами відзначилися П'ятов та Богунов.

Інгулець та СК Полтава виступають в Першій лізі. За підсумками першої частини команди потрапила до Чемпіонської групи.

Клуб з Кіровоградщини має 42 очка та посідає друге місце в турнірній таблиці. Наступний матч в Першій лізі зіграє на виїзді із Прикарпаттям. А завтра, 2 березня, Інгулець проведе ще один контрольний матч - суперником буде запорізький Металург. Нагадаємо, що в попередньому спарингу Інгулець зіграв внічию з Олександрією (0:0).

СК Полтава знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці групи й в наступній грі Першої ліги завітає в гості до львівських Карпат. Базовим днем проведення стартових ігор другої частини Першої ліги є 23 березня.

Контрольний матч

1 березня

Інгулець (Петрове) - СК Полтава 2:1

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