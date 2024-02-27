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Олександрія та Інгулець не виявили сильнішого в контрольному матчі

Сьогодні 16:41 117 0
Олександрія та Інгулець не виявили сильнішого в контрольному матчі
Фото ФК Олександрія
#Інгулець, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 лютого, Олександрія зіграла внічию з Інгульцем у контрольному матчі.

Зустріч завершилася без забитих голів - 0:0. У складі Олександрії взяли гравці, які не грали у протистоянні 18 туру УПЛ. Нагадаємо Олександрія вчора відібрала очки в Шахтаря. Відзначимо, що UPL.TV спільно з Setanta Sports зробили заяву щодо проблем на трансляції зустрічі 18 туру УПЛ Олександрія - Шахтар. Наступну свою гру зіграє 3 березня. Суперником буде луганська Зоря.

Інгулець же продовжує свою підготовку до другої частини сезону у Першій лізі. Клуб з Петрового перебуває у серед лідерів Чемпіонської групи ліги.

Контрольний матч
27 лютого

Олександрія - Інгулець 0:0

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