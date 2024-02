Лідер Баєра Флоріан Віртц може залишитися в клубі до кінця чинного контракту.

Про це розповів батько півзахисника Ганс-Йоагім Віртц.

🚨🇩🇪 Florian Wirtz’s father/agent: “Florian has a contract in Leverkusen until 2027. That will also roughly be the amount of time he will spend in Leverkusen”.



“We should wait for the next two years and then we'll see where the path leads”, told @KSTA. pic.twitter.com/JAieOn5xyn