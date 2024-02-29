Джерело - Чемпіон.
Лідер Баєра Флоріан Віртц може залишитися в клубі до кінця чинного контракту.
Про це розповів батько півзахисника Ганс-Йоагім Віртц.
"У Флоріана контракт у Баєрі до 2027 року. Приблизно стільки часу він проведе в Леверкузені. Ми повинні почекати наступні два роки, а потім подивимося, куди він піде далі", - сказав батько Віртца.
🚨🇩🇪 Florian Wirtz’s father/agent: “Florian has a contract in Leverkusen until 2027. That will also roughly be the amount of time he will spend in Leverkusen”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024
“We should wait for the next two years and then we'll see where the path leads”, told @KSTA. pic.twitter.com/JAieOn5xyn
Флоріан Віртц провів у цьому сезоні 31 матч у складі Баєра. На рахунку 20-річного півзахисника 8 голів та 18 гольових передач.
Раніше Баєр повісив цінник на Віртца.
Варто зазначити, що Флоріан посів шосте місце в рейтингу найкращих молодих футболістів 2023 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики