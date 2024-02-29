Батько Вірца розповів про можливий трансфер сина влітку

Джерело - Чемпіон.

Лідер Баєра Флоріан Віртц може залишитися в клубі до кінця чинного контракту.

Про це розповів батько півзахисника Ганс-Йоагім Віртц.

"У Флоріана контракт у Баєрі до 2027 року. Приблизно стільки часу він проведе в Леверкузені. Ми повинні почекати наступні два роки, а потім подивимося, куди він піде далі", - сказав батько Віртца.

🚨🇩🇪 Florian Wirtz’s father/agent: “Florian has a contract in Leverkusen until 2027. That will also roughly be the amount of time he will spend in Leverkusen”.



“We should wait for the next two years and then we'll see where the path leads”, told @KSTA. pic.twitter.com/JAieOn5xyn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024

Флоріан Віртц провів у цьому сезоні 31 матч у складі Баєра. На рахунку 20-річного півзахисника 8 голів та 18 гольових передач.

Раніше Баєр повісив цінник на Віртца.

Варто зазначити, що Флоріан посів шосте місце в рейтингу найкращих молодих футболістів 2023 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики