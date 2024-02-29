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Віртц може залишитися в Баєрі до 2027 року

Батько Вірца розповів про можливий трансфер сина влітку
Сьогодні 21:54 110 0
Віртц може залишитися в Баєрі до 2027 року
#Баєр, #Флоріан Віртц

Джерело - Чемпіон.

Лідер Баєра Флоріан Віртц може залишитися в клубі до кінця чинного контракту.

Про це розповів батько півзахисника Ганс-Йоагім Віртц.

"У Флоріана контракт у Баєрі до 2027 року. Приблизно стільки часу він проведе в Леверкузені. Ми повинні почекати наступні два роки, а потім подивимося, куди він піде далі", - сказав батько Віртца.

Флоріан Віртц провів у цьому сезоні 31 матч у складі Баєра. На рахунку 20-річного півзахисника 8 голів та 18 гольових передач.

Раніше Баєр повісив цінник на Віртца.

Варто зазначити, що Флоріан посів шосте місце в рейтингу найкращих молодих футболістів 2023 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики

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