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Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS

Сьогодні 21:06 151 0
Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS
Фото: Getty Images

Джерело - Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим молодим гравцем 2023-го року.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Англієць набрав 276 балів. У трійку увійшли Джамал Мусіала (120) з Баварії та Гаві (82) з Барселони.

Топ-10 найкращих молодих футболістів 2023 року за версією IFFHS:

1. Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд та Реал) - 276 балів
2. Джамал Мусіала (Баварія) - 120
3. Гаві (Барселона) - 82
4. Ламін Ямаль (Барселона) - 21
5. Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) - 11
6. Флоріан Вірц (Баєр) - 9
7-8. Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) - 8
7-8. Расмус Гойлунд (Аталанта та Манчестер Юнайтед) - 8
9. Педрі (Барселона) - 6
10. Ендрік (Палмейрас) - 5

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