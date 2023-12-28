Джерело - Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим молодим гравцем 2023-го року.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Англієць набрав 276 балів. У трійку увійшли Джамал Мусіала (120) з Баварії та Гаві (82) з Барселони.

Топ-10 найкращих молодих футболістів 2023 року за версією IFFHS:

1. Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд та Реал) - 276 балів

2. Джамал Мусіала (Баварія) - 120

3. Гаві (Барселона) - 82

4. Ламін Ямаль (Барселона) - 21

5. Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) - 11

6. Флоріан Вірц (Баєр) - 9

7-8. Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) - 8

7-8. Расмус Гойлунд (Аталанта та Манчестер Юнайтед) - 8

9. Педрі (Барселона) - 6

10. Ендрік (Палмейрас) - 5

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