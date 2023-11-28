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Баєр повісив цінник на свого лідера, якого хоче підписати Баварія

Баварія хоче спробувати підписати гравця
Сьогодні 19:11 258 0
Баєр повісив цінник на свого лідера, якого хоче підписати Баварія
#Баварія, #Баєр

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Флоріан Віртц може перейти у Баварію з Баєра.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Переїзд за кордон не є пріоритетним варіантом для 20-річного півзахисника. Наразі він схиляється до переходу у Баварію, якщо мюнхенський клуб захоче здійснити трансфер.

Баварія хоче спробувати підписати гравця, якщо буде така можливість. Це також залежить від майбутнього Томаса Мюллера і Джамала Мусіали.

За трансфер Віртца Баєр вимагатиме 120-130 мільйонів євро.

У поточному сезоні Бундесліги Флоріан провів 12 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

Нагадаємо Баварія переграла Кельн у 12 турі Бундесліги.

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