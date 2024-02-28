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Воротар ПСЖ Ріко може повернутися до команди через пів року після травми голови

Іспанець чекає на остаточний дозвіл від медиків
Сьогодні 19:31 57 0
Воротар ПСЖ Ріко може повернутися до команди через пів року після травми голови
#ПСЖ, #Серхіо Ріко

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко майже відновився від травми голови, яку він отримав улітку 2023 року.

Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Рай.

Іспанський голкіпер має намір приєднатися до парижан найближчим часом після отримання остаточного дозволу від лікарів.

Нагадаємо, що Ріко отримав серйозні травми голови та шиї після того, як його затоптав кінь. Іспанець провів 19 днів у комі та ризикував завершити кар'єру.

Іспанця було виписано з лікарні через 82 дні після того, як він отримав черепно-мозкову травму.

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