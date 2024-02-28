Іспанець чекає на остаточний дозвіл від медиків

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко майже відновився від травми голови, яку він отримав улітку 2023 року.

Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Рай.

Іспанський голкіпер має намір приєднатися до парижан найближчим часом після отримання остаточного дозволу від лікарів.

News: Sergio Rico has finally recovered from his brain aneurysm and plans to rejoin Paris Saint-Germain in the next few days, pending final medical clearance.



Story here @TheAthleticFC https://t.co/YWSy9NOSvS — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) February 27, 2024

Нагадаємо, що Ріко отримав серйозні травми голови та шиї після того, як його затоптав кінь. Іспанець провів 19 днів у комі та ризикував завершити кар'єру.

Іспанця було виписано з лікарні через 82 дні після того, як він отримав черепно-мозкову травму.

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