Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко майже відновився від травми голови, яку він отримав улітку 2023 року.

Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Рай.

Іспанський голкіпер має намір приєднатися до парижан найближчим часом після отримання остаточного дозволу від лікарів.

News: Sergio Rico has finally recovered from his brain aneurysm and plans to rejoin Paris Saint-Germain in the next few days, pending final medical clearance.



Story here @TheAthleticFC https://t.co/YWSy9NOSvS