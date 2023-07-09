Воротар ПСЖ може завершити карʼєру

Гравець схуд більш ніж на 20кг після госпіталізації

Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко може завершити карʼєру через проблеми зі здоровʼям.

Про це повідомляє theathletic.com. Гравець втратив понад 20 кг з моменту госпіталізації. Причому кожен тиждень у відділенні інтенсивної терапії призводив до втрати м’язової потужності приблизно на 30%. Наразі футболіст знаходиться у тяжкому, але стабільному стані.

Перед аварією Ріко мав продовжити свій контракт ще на три сезони з опцією продовження ще на рік.

Серхіо провів 36 днів у реанімації. Він був у комі 19 днів. Нагадаємо, що він отримав серйозні травми голови та шиї після того, як його затоптав кінь.

Напередодні ПСЖ підписав корейського півзахисника.