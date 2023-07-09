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Воротар ПСЖ може завершити карʼєру

Гравець схуд більш ніж на 20кг після госпіталізації
Сьогодні 09:26 233 0
Воротар ПСЖ може завершити карʼєру
#ПСЖ

Джерело - UA-футбол.

Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко може завершити карʼєру через проблеми зі здоровʼям.

Про це повідомляє theathletic.com. Гравець втратив понад 20 кг з моменту госпіталізації. Причому кожен тиждень у відділенні інтенсивної терапії призводив до втрати м’язової потужності приблизно на 30%. Наразі футболіст знаходиться у тяжкому, але стабільному стані.

Перед аварією Ріко мав продовжити свій контракт ще на три сезони з опцією продовження ще на рік.

Серхіо провів 36 днів у реанімації. Він був у комі 19 днів. Нагадаємо, що він отримав серйозні травми голови та шиї після того, як його затоптав кінь.

Напередодні ПСЖ підписав корейського півзахисника.

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