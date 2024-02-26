Нічия з Шахтарем у 18 турі УПЛ - позитивний результат для Олександрії.

Про це заявив головний тренер "містян" Руслан Ротань.

"Нічия з Шахтарем – це дійсно позитивний результат. Але треба розуміти, що Шахтарю сьогодні було тяжко, вони добирались з дороги. Тому за тим, як проходив матч, ми могли розраховувати на більше. Мені трошки не сподобалась кінцівка, особливо після тривоги. Ми не просили хлопців сідати. 15 хвилин трошки змазали нам сам матч. Зникла інтенсивність. Ми вже грали на збереження рахунку.