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Ротань: Нічия з Шахтарем – це дійсно позитивний результат

Тренер Олександрії прокоментував матч із Шахтарем
Сьогодні 21:19 137 0
Ротань: Нічия з Шахтарем – це дійсно позитивний результат
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Руслан Ротань

Джерело - UPL.TV.

Нічия з Шахтарем у 18 турі УПЛ - позитивний результат для Олександрії.

Про це заявив головний тренер "містян" Руслан Ротань.

"Нічия з Шахтарем – це дійсно позитивний результат. Але треба розуміти, що Шахтарю сьогодні було тяжко, вони добирались з дороги. Тому за тим, як проходив матч, ми могли розраховувати на більше. Мені трошки не сподобалась кінцівка, особливо після тривоги. Ми не просили хлопців сідати. 15 хвилин трошки змазали нам сам матч. Зникла інтенсивність. Ми вже грали на збереження рахунку.

Ми цього не хотіли і не прагнули. Тому десь осад залишився. Дякую хлопцям, вони молодці. Витримали велику інтенсивність. Вони створювали моменти. Ще раз повторюсь - з таким суперником, як Шахтар, ми повинні бути задоволені цим результатом, але завжди прагнути більшого та покращувати свою гру", – сказав Ротань.

Нагадаємо, Олександрія відібрала очки в матчі з Шахтарем.

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