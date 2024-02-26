Пушич: Поле не дозволяло грати так, як хотів Шахтар

Тренер Шахтаря прокоментував нічию з Олександрією

Джерело - Чемпіон.

Шахтар не міг показати свій футбол у матчі 18 туру УПЛ з Олександрією (0:0).

Про це заявив головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Матч видався таким важким з двох причин. Перш за все, через обставини матчу. Суперник теж мав справлятись з цим. Це був дуже довгий та складний день. Друге, це стан поля. Воно не дозволяло грати так, як би ми хотіли. Коли таке поле, ви десь втратите м'яч.

Тому це було складно. Попри обставини, ми намагались грати у наш футбол. Коли поле стало вологішим в останні 15 хвилин після паузи, це, мабуть, був найкращий відрізок гри для нас. Ми створили 2-3 моменти та добре грали на м'ячі. Нам потрібно було більше удачі, потрібно було приймати кращі рішення у останній фазі атаки, щоб забити гол, який ми заслужили", - сказав Пушич

Раніше UPL.TV спільно з Setanta Sports зробили заяву щодо проблем на трансляції матчу 18 туру УПЛ Олександрія - Шахтар (0:0).

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