Мічел Санчес визначився зі стартовим складом команди

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес визначився зі стартовим складом команди на зустріч 26 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Українські гравці Артем Довбик та Віктор Циганков розпочнуть матч в основі.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наразі Жирона посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від другої Барселони на одне очко та на 9 балів від лідера Реала.

Раніше Реал із Луніним здолав Севілью, а Барселона розгромила Хетафе.

Нагадаємо, Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим.

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