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Довбик та Циганков вийдуть у стартовому складі на матч із Райо

Мічел Санчес визначився зі стартовим складом команди
Сьогодні 21:01 138 0
Довбик та Циганков вийдуть у стартовому складі на матч із Райо
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Райо Вальєкано, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Мічел Санчес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес визначився зі стартовим складом команди на зустріч 26 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Українські гравці Артем Довбик та Віктор Циганков розпочнуть матч в основі.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Наразі Жирона посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від другої Барселони на одне очко та на 9 балів від лідера Реала.

Раніше Реал із Луніним здолав Севілью, а Барселона розгромила Хетафе.

Нагадаємо, Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим.

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